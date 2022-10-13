أسعار الذهب تتحرك في نطاق ضيق مع ترقب بيانات التضخم الأميركية

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق، اليوم الخميس، مع توخي المستثمرين الحذر قبل بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والتي يمكن أن تؤثر على حجم الزيادة المقبلة في سعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1668.84 دولار للأونصة، بحلول الساعة 04:20 بتوقيت غرينتش، فيما انخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1675.50 دولار، وفقا لـ"رويترز".

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وعلى الرغم من أن الذهب يعتبر تقليديا وسيلة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم يقلل من جاذبية المعدن النفيس لأنه لا يدر عائدا ثابتا.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، حيث من المتوقع أن تسجل 8.1% على أساس سنوي في سبتمبر، مما قد يعزز التوقعات برفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة مرة أخرى.

وانخفضت الفضة في العقود الفورية 0.5% إلى 18.96 دولار للأونصة، بينما زاد البلاتين 0.2% إلى 881.63 دولار، والبلاديوم 0.1% إلى 2138.43 دولار.