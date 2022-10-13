أسهم أوروبا تواصل تراجعها مع ترقب بيانات التضخم في أميركا
تصدر قطاعا التكنولوجيا والعقارات موجة الهبوط
تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس متأثرة بانخفاض أسهم التكنولوجيا والعقارات، بينما يركز المستثمرون على بيانات تضخم أميركية تصدر في وقت لاحق اليوم تلمسا لمؤشرات على اتجاه رفع الفائدة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).
وبحلول الساعة 07:14 بتوقيت غرينتش تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%، ليسجل انخفاضا لسابع جلسة على التوالي.
وتتجه الأنظار إلى بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر إعلانها في الساعة 12:3 بتوقيت غرينتش، وفق رويترز.
وكان مؤشرا التكنولوجيا والعقارات الأكثر تراجعا بين القطاعات الفرعية على المؤشر ستوكس 600 وانخفض كلاهما 1.1%.
وانخفض سهم أروندتاون 6.8% بعد خفض سيتي جروب توصيتها لسهم المجموعة إلى "محايد" من "شراء".
وتراجعت أسهم شركات أشباه الموصلات الأوروبية، وسجلت أسهم إنفينيون وإيه.إس.إم.إل وإيه.إس.إم.آي انخفاضات بين 1.3 و2.6%.
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