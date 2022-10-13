صندوق الاستثمارات
إدراج سندات PIF الخضراء في بورصة لندن.. اليوم
بقيمة 3 مليارات دولار
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أدرجت السندات الخضراء المصدرة من صندوق الاستثمارات العامة PIF في بورصة لندن، اليوم الخميس، بقيمة 3 مليارات دولار.
كان إصدار الصندوق كأول صندوق سيادي في العالم يصدر سندات خضراء، قد حصد طلبات بأكثر من 25 مليار دولار.
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وباع الصندوق سندات على 3 شرائح، بما في ذلك أول إصدار من نوعه لسندات خضراء بأجل 100 عام.
وجاءت تفاصيل الشرائح الثلاث كالتالي:
1.25 مليار دولار بأجل 5 سنوات بسعر 125 نقطة أساس أعلى أذون الخزانة الأميركية، و1.25 مليار دولار أجل 10 سنوات بسعر +165 نقطة أساس، و500 مليون دولار لأجل 100 عام بفائدة 6.7%.
وعلى الرغم من الزيادة الأخيرة في أسعار الفائدة، إلا أنها لا تزال منخفضة بالمستويات التاريخية.
يذكر أن إجمالي إصدارات السندات الخضراء العالمية بلغ نحو 479 مليار دولار في عام 2021.
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