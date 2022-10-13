بورصة مصر تسجل خسارة أسبوعية وتعاود الهبوط دون 10 آلاف نقطة

سجلت البورصة المصرية مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، خسارة أسبوعية بـ 1.6%، وعاود المؤشر الرئيسي للبورصة النزول عن مستوى العشرة آلاف نقطة ليسجل بذلك تراجعاً في أربع من جلسات الأسبوع.

وخلال الأسبوع أفادت بيانات بتسجيل تضخم أسعار المستهلكين في مدن البلاد قفزة لأعلى مستوى في نحو أربع سنوات.

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وأظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الاثنين، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 15% في سبتمبر من 14.6% في أغسطس على أساس سنوي، إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر 2018 عندما بلغ 15.7%.

واختتم المؤشر تعاملات الأسبوع عند 9853.74 نقطة انخفاضاً من 10010.78 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، ليسجل رابع خسارة أسبوعية في آخر خمسة أسابيع.

وسجل المؤشر خسائر تراوحت بين 0.5% و0.8% في أربع من جلسات الأسبوع الخمس، وزيادة طفيفة فقط في جلسة يوم الاثنين بلغت 0.1%.

وكان المؤشر قد نزل عن مستوى العشرة آلاف نقطة في الأسبوع المنتهي يوم 29 سبتمبر، قبل أن يتجاوزه بشكل طفيف بنهاية الأسبوع الماضي، لكنه عاود التراجع عنه بنهاية تعاملات هذا الأسبوع.

وأنهى المؤشر تعاملات اليوم على انخفاض 0.7%، مع نزول سهم البنك التجاري الدولي 1.3%.