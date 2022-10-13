تراجع حاد لمؤشرات وول ستريت بعد بيانات التضخم

استهلت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت تداولات اليوم الخميس على تراجع حاد، بعدما أظهرت البيانات ارتفاعا أكبر من المتوقع في أسعار المستهلكين خلال الشهر الماضي، الأمر الذي يدعم توجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) للمضي في رفع أسعار الفائدة بوتيرة كبيرة.

وهبط مؤشر ​​داو جونز الصناعي 455 نقطة أو 1.56% إلى 28755.83 نقطة.

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وانخفض مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 56.7 نقطة أو 1.58% إلى 3520.37 نقطة، وفق رويترز.

أما المؤشر ناسداك المجمع فكان أكبر الخاسرين بعد فقده 285.3 نقطة أو 2.74% إلى 10131.816 نقطة.

وارتفع المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين في أميركا بأكثر من المتوقع إلى أعلى مستوى في 40 عامًا في سبتمبر، مما يضغط على الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة بشكل حاد لمواجهة التضخم المستمر.

وأظهرت بيانات وزارة العمل، اليوم الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، ارتفع بنسبة 6.6% عن العام الماضي، وهو أعلى مستوى منذ العام 1982. ومقارنةً بالشهر السابق، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.6%، للشهر الثاني على التوالي.

وزاد مؤشر أسعار المستهلكين الإجمالي بنسبة 0.4%، الشهر الماضي، وارتفع بنسبة 8.2% عن نفس المستويات المسجلة في الفترة المقابلة من العام السابق. كانت التوقعات المتوسطة في استطلاع أجرته "بلومبرغ" للاقتصاديين قد رجحت زيادة شهرية في التضخم الأساسي بنسبة 0.4%.