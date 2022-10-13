متاجر لولو الإماراتية تستعين بموليس في طرح عام أولي

قال مصدران مطلعان، إن مجموعة سلسلة متاجر لولو ومقرها أبوظبي، تخطط لطرح عام أولي، وعينت بنك الاستثمار موليس آند كو لتقديم الخدمات الاستشارية.

وتدير لولو، إحدى أكبر سلاسل متاجر السوبر ماركت في منطقة الخليج والتي أسسها رجل أعمال هندي المولد يوسف علي، 239 متجرا في 23 دولة، وتوظف أكثر من 60 ألف شخص، وفقا لموقع المجموعة على الإنترنت.

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وتتناقض طفرة في عمليات الإدراج في البورصات الخليجية مع الاتجاه العالمي، إذ تحصد المنطقة ثمار ارتفاع أسعار النفط وتدفق المستثمرين.

وقالت المصادر إن سلسلة المتاجر تخطط للإدراج في السنة القادمة، إذ خرجت الشركات العاملة في مجال البقالة من الجائحة بلا أضرار.

ولم ترد لولو على طلب من رويترز للتعليق ورفض بنك موليس التعليق.

وقالت الشركة القابضة أحد صناديق الثروة السيادية بأبوظبي قبل عامين، إنها تستثمر ما يصل إلى مليار دولار في لولو لمساعدتها في التوسع في مصر، وقالت مصادر في وقت لاحق إنها اشترت حصة 20%، مما يعني أن القيمة الإجمالية للشركة تساوي 5 مليارات دولار.

وقال الرئيس التنفيذي للقابضة محمد حسن السويدي إن الصفقة حينئذ عكست التزام الصندوق الأوسع بالاستثمار في مصر.

وأسست القابضة منصة استثمارية مشتركة مع صندوق مصر السيادي بقيمة 20 مليار دولار في نهاية 2019 وضخت استثمارات ضخمة في أكثر الدول العربية اكتظاظا بالسكان.

ولم يتضح بعد النسبة التي تخطط شركة لولو لطرحها.