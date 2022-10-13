مؤشر نيكاي الياباني يتراجع مع تركيز السوق على بيانات التضخم الأميركية

تراجعت الأسهم اليابانية اليوم الخميس مع ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أميركية مهمة قد تؤثر على تصريحات البنوك المركزية في أنحاء العالم بخصوص رفع أسعار الفائدة.

وبدأ المؤشر نيكاي الجلسة مرتفعا، لكنه تخلى عن مكاسبه المبكرة وانخفض 0.6% ليغلق عند 26237.85 نقطة.

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وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.77%.

ويركز المستثمرون في الوقت الراهن على بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة المقرر إعلانها في وقت لاحق اليوم.

وقالت ميشيل بومان عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أمس الأربعاء إنه ما لم يبدأ التضخم المرتفع في الانحسار فإنها ستواصل دعم رفع كبير لأسعار الفائدة.

وقفز سهم توشيبا كورب 9.41% بعد تقرير ذكر أن كونسورتيوم بقيادة جابان إندستريال بارتنرز يدرس شراء الشركة العملاقة مقابل 2.8 تريليون ين (19.07 مليار دولار).

وصعد سهم توشيبا 7.38% عند الإغلاق ليكون له التأثير الأكبر على المؤشر توبكس اليوم الخميس.

وتعافت أسهم شركات أشباه الموصلات بعد بضع جلسات مضطربة، وارتفع سهما طوكيو إلكترون وسكرين هولدنجز بنحو 2%.

وانخفض سهم سوني جروب 0.46%، في حين ارتفع سهم هوندا موتور 0.97% بعد إعلان الشركتين عن مشروعهما الجديد المشترك سوني هوندا موبيلتي.

وكان سهم توهو للإنتاج السينمائي وتشغيل دور العرض الأكبر خسارة على المؤشر نيكي وانخفض 3.84% على الرغم من إعلان الشركة التحول للربحية وإعادة شراء أسهم بقيمة 6 مليارات ين (40.86 مليون دولار).