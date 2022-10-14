سوقا أبوظبي ودبي تصعدان على خطى البورصات العالمية
مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة ارتفع 1.5%
أغلقت أسواق الأسهم في الإمارات على ارتفاع اليوم الجمعة، تماشياً مع الأسواق العالمية، إذ أدى نمو أكبر في سوق الإيجارات إلى تحسن معنويات المستثمرين.
ارتفع مؤشر إم.إس.سي.آي للأسواق الناشئة 1.5%، كما سجلت الأسهم الأوروبية أعلى مستوى لها في أسبوع وزادت 1.3%، بحسب "رويترز".
وصعد مؤشر أبوظبي 0.9% مدعوماً بزيادة 5.2% في سهم شركة (ملتيبلاي جروب) الاستثمارية، وقفزة بنسبة 3.3% في سهم شركة الدار العقارية.
غير أن بورصة أبوظبي، وفقاً لبيانات رفينيتيف، سجلت خسائر أسبوعية بنسبة 1.3%.
بشكل منفصل، قال مصدران مطلعان إن مجموعة لولو لسلسلة متاجر السوبر ماركت، ومقرها أبوظبي، تستعد لطرح عام أولي وقد عينت بنك الاستثمار موليس آند كو لتقديم خدمات استشارية لها.
وارتفع مؤشر دبي عند الإغلاق 0.8%، مدفوعاً بمكاسب قطاعي العقارات والبنوك مع صعود سهم شركة إعمار العقارية 2.5%، وزيادة سهم بنك الإمارات دبي الوطني 0.8%.
من بين الأسهم المدرجة الأخرى، ارتفع سهم أملاك للتمويل 4.1%، بعد أن قررت الشركة استخدام الاحتياطي العام لتعويض جزء من الخسائر المتراكمة.
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