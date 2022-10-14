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بورصة طوكيو
بورصة طوكيو
أسهم اليابان

أسهم اليابان ترتفع لأعلى مستوى في 7 أشهر

بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر

طوكيو - رويترز
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انتعشت الأسهم اليابانية اليوم الجمعة، مدعومة بالأداء القوي لشركة فاست ريتيلينج، في حين بدا أن المستثمرين تجاهلوا بيانات التضخم الأميركية التي غذت الرهانات على رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة الشهر المقبل.

صعد مؤشر نيكاي 3.25% إلى 27090.76 نقطة، وهو أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ 17 مارس. وتجاوز نيكاي حاجز 27000 نقطة الرئيسي للمرة الأولى في أسبوع بعد أربع جلسات متتالية من الخسائر.

وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.35%.

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حققت شركة فاست ريتيلينج أكبر المكاسب على مؤشر نيكاي، فارتفعت 8.4%، وكانت إلى حد بعيد أكبر مساهم في صعود المؤشر. وأعلنت الشركة الأم لـ "يونيكلو" عن إيرادات قياسية وتوقعت ارتفاع الأرباح التشغيلية للسنة المالية الحالية.

وزاد سهم شركة ريوهين كيكاكو المدرجة على مؤشر توبكس، والتي تدير علامة موجي لمتاجر البيع بالتجزئة، 7.69% بعد إعلان أرباحها.

وأغلقت جميع القطاعات المدرجة على مؤشر نيكاي وعددها 11، على ارتفاع. ومن بين 225 سهماً على المؤشر ارتفع 224 سهماً وانخفض سهم واحد فقط.

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