رئيس جي بي مورغان يحذر: توقعوا مفاجآت جديدة في الأسواق

قال الرئيس التنفيذي لشركة جي بي مورغان جيمي ديمون، إن المستثمرين يجب أن يتوقعوا المزيد من الانهيارات بعد انهيار سندات الحكومية البريطانية الشهر الماضي.

وأضاف ديمون للمحللين أمس الجمعة: "تجربتي في الحياة تقول إنه عندما يكون لديك أشياء مثل ما نمر به اليوم، ستكون هناك مفاجآت أخرى".

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وأوضح ديمون أن الأسواق ستستمر في التقلب طالما أن الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة ويقلص ميزانيته العمومية الضخمة.

وأوضح جيمي ديمون أنه على المستثمرين أن يتوقعوا المزيد من الانفجارات بعد انهيار سندات الحكومة البريطانية الشهر الماضي، ما كاد يتسبب في انهيار المئات من صناديق المعاشات التقاعدية في بريطانيا.

"تفاجأت بعد رؤية حجم الرافعة المالية في بعض خطط صناديق التقاعد البريطانية، تجربتي في الحياة ترجح أنه عندما نشهد أموراً مثل ما نشهده حالياً فإنه ستكون هناك مفاجآت أخرى"، بحسب جيمي.

وقال ديمون للمحللين يوم الجمعة في مؤتمر عبر الهاتف لمناقشة نتائج الربع الثالث: "إن حملة الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم المرتفع في الولايات المتحدة كانت محسوسة في جميع أنحاء العالم. أدى الارتفاع التاريخي في قيمة الدولار إلى انخفاض العملات الأجنبية، واندلاع معركة البلدان الأخرى مع التضخم".

وتابع دايمون: "الحوادث المؤسفة قد تظهر في الأسواق الناشئة أو صناديق التحوط ذات الرافعة العالية".