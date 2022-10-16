شركة "بيانات" تخطط لجمع 171 مليون دولار من طرح عام محتمل في الإمارات

تخطط "بيانات"، وهي شركة تحليلات جغرافية وبيانات مملوكة لـG42 في أبوظبي، لجمع 171 مليون دولار من الطرح العام الأولي لـحصة 28.5% من أسهمها في الإمارات، بسعر 1.1 درهم للسهم.

وسيدير عملية الاكتتاب بنك أبوظبي الأول و International Securities وغيرهم من المؤسسات المالية في الفترة ما بين 21 أكتوبر وحتى 25 أكتوبر الحالي.

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وتعمل شركة "بيانات" على تصوير البيانات وتحليلها وفهمها وتحسينها.

وتشهد أسواق الإمارات زخما في الطروحات كان آخرها اكتتاب "برجيل القابضة" حيث تم طرح 11% من رأس مالها، ما يعادل 550.73 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب، موزعة على شريحتين (الأفراد والمستثمرين المحترفين).

وتم تحديد سعر الطرح النهائي للسهم عند درهمين للسهم، أي عند الحد الأدنى للنطاق السعري، لتبلغ القيمة السوقية لـ"برجيل القابضة" عند الإدراج حوالي 10 مليارات درهم.