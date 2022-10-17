أسعار الذهب ترتفع مدعومة بعمليات شراء وتراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مدعومة بعمليات شراء، بعد الانخفاض الحاد الذي شهدته في الجلسة السابقة، وتوقف ارتفاع الدولار، وذلك على الرغم من أن رفع سعر الفائدة الوشيك من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) حد من جاذبية الذهب.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.5% إلى 1650.49 دولار للأونصة، اعتبارا من 01:49 بتوقيت غرينتش، وفقا لـ"رويترز".

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وتراجعت الأسعار أكثر من 1% يوم الجمعة وسجلت أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ يوليو.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 1656 دولارا.

وانخفض مؤشر الدولار 0.1% مما خفف بعض الضغط على الذهب المسعر بالدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 1% إلى 18.44 دولار للأونصة، بينما ارتفع البلاتين 0.5% إلى 903.63 دولار، كما ارتفع البلاديوم 1.9% ليصل إلى 2025.80 دولار.