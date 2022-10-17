أسهم أوروبا ترتفع مع ترقب المستثمرين خطة بريطانيا المالية

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين، مدعومة بصعود شركات الطاقة والمرافق، بينما يترقب المستثمرون خطة مالية ستعلن عنها بريطانيا وتقارير الأرباح بحثاً عن أدلة على قوة الشركات وسط مخاوف بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والركود المحتمل.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 لعموم أوروبا 0.3%، مواصلاً مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، بحسب "رويترز".

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عانت الأسهم الأوروبية من خسائر في الأسابيع القليلة الماضية، مع خشية المستثمرين من احتمال حدوث ركود بسبب الإجراءات القوية التي يتخذها البنك المركزي لترويض التضخم. وأدت الاضطرابات السياسية الأخيرة في بريطانيا إلى زيادة المخاوف.

وفي لندن، ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.3%، قبل الخطط الاقتصادية لوزير المالية الجديد جيريمي هانت التي تهدف إلى وقف الخسارة الكبيرة للثقة في حكومة رئيسة الوزراء ليز تراس.

وتراجعت تراس عن خطط خفض الضرائب يوم الجمعة، وأقالت وزير المالية كواسي كوارتنغ ليحل محله هانت في خطوة لاستعادة بعض الهدوء في الأسواق.

في غضون ذلك، تراجعت عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو اليوم الاثنين، مقتفية أثر السندات البريطانية.

وارتفعت معظم قطاعات ستوكس 600، مع صعود أسهم الطاقة. وزاد قطاع النفط والغاز 0.6% مع ارتفاع أسعار النفط مدفوعة بآمال تحسن الطلب من الصين. وارتفع قطاع البنوك 0.5%.

ومن بين الأسهم الفردية، ارتفع سهم كريدي سويس 0.8%. ووافق البنك على دفع 495 مليون دولار لتسوية الدعوى المرفوعة ضده في الولايات المتحدة.