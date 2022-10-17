الإسترليني يرتد صعوداً بعد التخلي عن معظم "الميزانية المصغرة"

ارتفع الجنيه الإسترليني، اليوم الاثنين، بعد أن تخلى وزير المالية البريطاني الجديد عن معظم "الميزانية المصغرة" التي يبلغ حجمها عدة مليارات من الجنيهات، بينما لامس الين الياباني أدنى مستوياته في 32 عامًا، مع استعداد المستثمرين لأي علامة على تدخل البنك المركزي.

صعد الإسترليني بنسبة تصل إلى 1.4٪ بعد أن قام جيريمي هانت، الذي عينته رئيسة الوزراء ليز تراس يوم الجمعة، بتعديل أجزاء كبيرة من "الميزانية المصغرة" البالغ حجمها 45 مليار جنيه إسترليني، والتي أثارت اضطرابًا غير مسبوق في السوق سجل فيه الجنيه أدنى مستوياته القياسية ودفع بنك إنجلترا للتدخل.

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حل هانت محل كواسي كوارتنغ، الذي أعلن عن مجموعة من التخفيضات الضريبية غير الممولة في سبتمبر أطلقت العنان لعمليات بيع في سوق السندات.

وقال هانت إن البلاد بحاجة الآن إلى زيادة الضرائب وخفض الإنفاق لإعادة بناء الاستقرار والثقة.

يراقب المستثمرون عن كثب السندات الحكومية البريطانية، التي ارتفعت أسعارها بحدة اليوم الاثنين، وبالتالي ضخ درجة من الثقة في السوق الأوسع.

وارتفع الجنيه في آخر مرة بنسبة 1.2٪ مقابل الدولار عند 1.13045 دولار. لقد استعاد ما يقرب من 10٪ من قيمته منذ أن وصل إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 1.0327 دولار عقب الكشف عن الميزانية المصغرة.

في الوقت نفسه، سجل الين أدنى مستوى جديد له في 32 عامًا عند 148.895 مقابل الدولار اليوم الاثنين، مما يزيد من احتمالية تدخل بنك اليابان مرة أخرى لدعم العملة.

وانخفض الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية، متداولًا على انخفاض بنسبة 0.1٪ إلى 112.88. وارتفع اليورو 0.3٪ إلى 0.9749 دولار، بينما انخفض الفرنك السويسري بنسبة 0.4٪ مقابل الدولار ليستقر عند 1.0013 فرنك، بعد أن وصل إلى التكافؤ يوم الجمعة.

وقد عززت قراءة التضخم الأميركي الأسبوع الماضي الرهانات على رفع أسعار الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والذي بدوره يعزز الدولار.