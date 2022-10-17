سوق الأسهم السعودية ترتفع بدعم مكاسب النفط.. هدوء بمعظم أسواق الخليج

أنهت سوق الأسهم السعودية تعاملات اليوم الاثنين على ارتفاع مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط رغم أن معظم البورصات الخليجية كانت هادئة بفعل مخاوف متعلقة بالأوضاع المالية العالمية.

ومن المرجح أن تظل إمدادات النفط شحيحة بعد أن قررت أوبك وحلفاؤها بمن فيهم روسيا في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا.

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وصعد مؤشر سوق الأسهم السعودية 1.4% عند الإغلاق مدعوما بارتفاع 2.9% لسهم شركة رتال للتطوير العمراني، و2.1% لسهم مصرف الراجحي، وفق رويترز.

وأغلق المؤشر القطري دون تغير يذكر.

وانخفض مؤشر أبوظبي 0.4% متأثرا بهبوط 1% لسهم شركة إي آند للاتصالات، التي كانت تعرف سابقا باسم اتصالات.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المصري 0.9%، مواصلا مكاسبه للجلسة الثانية، مع ارتفاع معظم الأسهم على المؤشر.

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا يوم الجمعة، إن مسؤولي الصندوق حلوا جميع قضايا السياسة الرئيسية مع السلطات المصرية في أثناء مفاوضات على برنامج إقراض جديد.