مؤشر نيكاي الياباني يتراجع رغم ارتفاع أسهم السياحة

تراجعت الأسهم اليابانية اليوم الاثنين، مقتفية أثر وول ستريت في الجلسة السابقة، مع استعداد المستثمرين لمزيد من الإشارات على ركود عالمي، على الرغم من الأداء الجيد للأسهم المرتبطة بالسياحة بعد معاودة فتح الحدود الأسبوع الماضي.

وبعد تراجع كبير لمؤشر نيكاي الياباني عن حاجز 27000 نقطة النفسي في بداية التعاملات، أغلق منخفضا 1.16% في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين مسجلا 26775.79 نقطة.

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وتراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.98%.

وسجل نيكاي يوم الجمعة أكبر مكسب يومي بالنسبة المئوية منذ 17 مارس/آذار.

وقال ماكي سوادا، المحلل الاستراتيجي في نومورا سيكيوريتيز، في إفادة للصحفيين "نتوقع مرونة أكبر في السوق اليوم في رد فعل على ذلك"، مضيفا أن بيانات معنويات المستهلكين الأميركية يوم الجمعة دفعت أسعار الأسهم إلى المزيد من الانخفاض.

وكان أكثر من أثر على المؤشر تراجع أسهم النمو، إذ تراجعت أسهم شركة الخدمات الطبية عبر الإنترنت إم 3 بنسبة 3.9%، تلتها أسهم فاست المحدودة للتجزئة بانخفاض 1.28%، كما تراجعت أسهم سوفت بنك جروب 1.79%.

وكانت المتاجر الكبرى من بين الأفضل أداء على مؤشر نيكاي، وقفزت أسهم إسيتان ميتسوكوشي القابضة 4.48%، فيما ارتفع سهم تاكاشيمايا المحدودة 3.16%، وسهم جيه.فرونت للتجزئة 2.14%.

وقال سوادا "نعتقد أن توقعات انتعاش الطلب الداخلي مستمرة، ومن الممكن أن تشاهدوا في الأنباء عبر التلفزيون نهاية هذا الأسبوع لقطات لأجانب (مسافرين) يحملون حقائبهم يشترون بالجملة، ويرجع ذلك جزئيا إلى ضعف الين".

واستأنفت اليابان الأسبوع الماضي السماح للزائرين من عشرات البلدان بالدخول دون تأشيرات، لتنهي عددا من أكثر القيود الحدودية صرامة في العالم، والتي فرضت لإبطاء تفشي كوفيد-19.

ويعول رئيس الوزراء فوميو كيشيدا على السياحة للمساعدة في تنشيط الاقتصاد وجني بعض الفوائد من انخفاض الين إلى أدنى مستوى منذ عقود.

وسجلت شركة كاواساكي كيسن كايشا لأعمال النقل البحري، والتي تدير أيضا وكالة سفر، أكبر مكاسب بين شركات مؤشر نيكاي بارتفاع أسهمها 6.61%، وارتفعت أسهم نظيرتها ميتسوي أو.إس.كيه لاينز 3.76%.

كما ارتفعت أسهم شركات السكك الحديدية والخطوط الجوية.

وكانت أسهم شركات النقل الجوي والبري والبحري هي فقط التي ارتفعت بين قطاعات مؤشر توبكس.

ومن بين 225 شركة على مؤشر نيكي، ارتفعت أسهم 37، وانخفضت أسهم 183، واستقرت خمسة دون تغيير.