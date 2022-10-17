وول ستريت ترتفع بعد نتائج إيجابية لبنك أوف أميركا

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع اليوم الاثنين، بعد نتائج أفضل من المتوقع من بنك أوف أميركا بدعم من المعدل السريع الذي ينتهجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة.

وارتفع المؤشر ​​داو جونز الصناعي 424.8 نقطة أو 1.43% إلى 30059.58 نقط، وفق رويترز.

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كما صعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بما يصل إلى 55.6 نقطة أو 1.55% إلى 3638.65 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 254.3 نقطة أو 2.46% إلى 10575.647 نقطة.