سوق السعودية
اكتتاب العرض المتقن.. تحديد النطاق السعري بين 165 – 185 ريالاً للسهم
وبدء اكتتاب المؤسسات اليوم
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أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال مدير الاكتتاب للطرح العام الأولي لشركة العرض المتقن للخدمات التجارية 2P، عن تحديد النطاق السعري للطرح بين 165 و185 ريالا للسهم.
وتطرح "العرض المتقن" حصة 30% تعادل 4.5 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب العام، والتي سيتم بيعها من قبل جميع المساهمين الحاليين على أن يتم الإدراج في السوق الرئيسية لتداول السعودية.
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وانطلقت اليوم الثلاثاء عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات وتنتهي في 24 أكتوبر الجاري.
وسيكون الاكتتاب لشريحة الأفراد في حصة 10% من إجمالي الطرح لمدة يوم عمل واحد في الأول من نوفمبر المقبل، وسيكون الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح في 8 من الشهر ذاته.
وتعمل الشركة في خدمات تقنية المعلومات والاتصالات، ويبلغ رأسمالها 150 مليون ريال.
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