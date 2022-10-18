اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
سوق السعودية

اكتتاب العرض المتقن.. تحديد النطاق السعري بين 165 – 185 ريالاً للسهم

وبدء اكتتاب المؤسسات اليوم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال مدير الاكتتاب للطرح العام الأولي لشركة العرض المتقن للخدمات التجارية 2P، عن تحديد النطاق السعري للطرح بين 165 و185 ريالا للسهم.

وتطرح "العرض المتقن" حصة 30% تعادل 4.5 مليون سهم من أسهمها للاكتتاب العام، والتي سيتم بيعها من قبل جميع المساهمين الحاليين على أن يتم الإدراج في السوق الرئيسية لتداول السعودية.

وانطلقت اليوم الثلاثاء عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات وتنتهي في 24 أكتوبر الجاري.

"العرض المتقن" للعربية: نستهدف الحفاظ على سياسة توزيعات الأرباح بعد الطرح بالسوق قصص اقتصادية خاص "العرض المتقن" للعربية: نستهدف الحفاظ على سياسة توزيعات الأرباح بعد الطرح بالسوق

وسيكون الاكتتاب لشريحة الأفراد في حصة 10% من إجمالي الطرح لمدة يوم عمل واحد في الأول من نوفمبر المقبل، وسيكون الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح في 8 من الشهر ذاته.

وتعمل الشركة في خدمات تقنية المعلومات والاتصالات، ويبلغ رأسمالها 150 مليون ريال.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ألعاب مخيفة بأيدي أطفال أفغانستان ألعاب مخيفة بأيدي أطفال أفغانستان
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط