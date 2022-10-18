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بورصة Euronext (فرانس برس)
بورصة Euronext (فرانس برس)
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية تواصل الصعود بقيادة شركات التكنولوجيا

مؤشر ستوكس 600 يعزز مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي

دبي - العربية.نت
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واصلت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، مكاسبها التي سجلتها في الجلسة السابقة، مدفوعة بعدول بريطانيا عن الخطة المالية البريطانية، مع مراقبة المستثمرين لتقارير الأرباح لقياس التوقعات الاقتصادية.

ارتفع مؤشر ستوكس 600 على مستوى أوروبا 0.5% بحلول الساعة 0705 صباحا بتوقيت غرينتش، مواصلا مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، بقيادة أسهم شركات التكنولوجيا، إذ ارتفعت أسهم شركات تصنيع الرقائق مثل إيه.إس.إم.إل القابضة وبي.إي لأشباه الموصلات بنسب تتراوح بين 0.9% و3%، بحسب "رويترز".

وارتفعت معنويات السوق مدفوعة بتقرير أفاد بأن بنك إنجلترا من المحتمل أن يؤخر بيع سندات حكومية بمليارات الجنيهات الإسترلينية لتشجيع المزيد من الاستقرار في الأسواق المتعثرة.

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ومع تشديد البنوك المركزية للسياسات النقدية بقوة في مواجهة التضخم الأعلى منذ عقود، والمخاطر المتزايدة للركود في أوروبا نظراً لأزمة الطاقة، تحلل الأسواق توقعات الشركات لقياس تأثير الضغوط الكلية.

صعدت أسهم مجموعة بوبليسيس الفرنسية 3.8%، بعد أن رفعت ثالث أكبر مجموعة إعلانية في العالم توقعاتها للعام بأكمله للمرة الثانية هذا العام.

وتراجعت أسهم شركة روش السويسرية للأدوية 1.5%، مع انخفاض مبيعاتها الفصلية بسبب الركود في علاجات كورونا وأدوات الاختبار التشخيصية.

كما هبطت أسهم ريو تينتو 0.3% بعد أن توقعت وصول شحنات خام الحديد السنوية إلى الحد الأدنى من توقعاتها وسط ضعف الطلب العالمي.

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