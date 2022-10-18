الذهب يرتفع مع تراجع الدولار ومخاوف الفائدة تقلص المكاسب

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، إذ أدى تراجع الدولار إلى زيادة جاذبية السبائك للمشترين في الخارج، على الرغم من أن المخاطر الناجمة عن رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الوشيك لأسعار الفائدة قلصت المكاسب.

زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1653.31 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0709 بتوقيت غرينتش. لكن العقود الأميركية الآجلة للذهب انخفضت 0.3% إلى 1658.50 دولار، بحسب "رويترز".

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ونزل مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى خلال نحو عشرة أيام، بعد أن قفز سعر الجنية الإسترليني على إثر تخلي المملكة المتحدة عن خطة خفض الضرائب التي كانت قد هزت الأسواق العالمية.

قال جيجار تريفيدي كبير المحللين لدى ريلاينس سيكيوريتيز، ومقرها مومباي، إن ارتفاع أسعار الذهب اليوم يُعزى بشكل رئيسي إلى ضعف العملة الأميركية.

وانخفض الذهب بنحو 10% حتى الآن هذا العام، إذ أدى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة في الولايات المتحدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول التي لا تدر عائداً، إلى جانب ارتفاع الدولار وعوائد السندات.

ومن المتوقع رفع سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي 75 نقطة أساس الشهر المقبل، بعد أن أظهرت بيانات الأسبوع الماضي ارتفاع التضخم في سبتمبر.

على صعيد المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع سعر الفضة 0.4% إلى 18.75 دولار للأوقية، والبلاتين 0.4% إلى 919.49 دولار، والبلاديوم 1% ليصل إلى 2020.40 دولار.