اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
شعار شركة الحفر العربية
شعار شركة الحفر العربية
سوق السعودية

اليوم بدء اكتتاب الأفراد في 10% من أسهم شركة الحفر العربية

تعادل 2.76 مليون سهم

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تبدأ اليوم الثلاثاء فترة اكتتاب الأفراد في 10% ما يعادل 2.76 مليون سهم من إجمالي أسهم طرح شركة الحفر العربية للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودية، حتى يوم 19 أكتوبر 2022.

كانت الشركة قد حددت سعر الطرح النهائي بـ100 ريال للسهم الواحد.

وحددت الجهات المستلمة للاكتتاب وهي البنك الأهلي السعودي ومصرف الراجحي وبنك الرياض.

أرباح "أسمنت اليمامة" تقفز 153.5% إلى 101.3 مليون ريال في الربع الثالث شركات سوق السعودية أرباح "أسمنت اليمامة" تقفز 153.5% إلى 101.3 مليون ريال في الربع الثالث

ويبلغ الطرح العام لشركة الحفر العربية 26.7 مليون سهم، ويتألف من طرح ثانوي نسبته 19.89% من إجمالي رأس مال الشركة من خلال بيع 17.7 مليون سهم من المساهمين الحاليين في "الحفر العربية"، وهما شركة التصنيع وخدمات الطاقة (طاقة)، و"سيرفيسيز بتروليرز شلمبرجيه إس إيه"، فضلا عن طرح أولي نسبته 10.11% من خلال إصدار 9 ملايين سهم جديد.

وبدأت فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل الأوامر يوم 28 سبتمبر 2022، وانتهت في 5 أكتوبر 2022.

ويبلغ الحد الأدنى لاكتتاب المكتتبين الأفراد 10 أسهم، فيما يكون الحد الأقصى 250 ألف أسهم.

وبحسب النشرة، فإن آخر موعد لتقديم طلبات الاكتتاب وسداد قيمة الاكتتاب للمستثمرين الأفراد يوم 19 أكتوبر 2022.

ويبلغ رأسمال شركة "الحفر العربية" 800 مليون ريال بعدد 80 مليون سهم.

ووفقا للنشرة، فإنه بعد استكمال عملية الطرح، سيمتلك المساهمون البائعون مجتمعين 70% من الأسهم وبالتالي سيحتفظون بحصة مسيطرة في الشركة بواقع 35.7% لشركة "طاقة"، فيما تمتلك شركة سيرفيسيز بتروليرز 34.3% من أسهم شركة "الحفر العربية" بعد الطرح.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
وسط مخاوف من عودة التوترات.. ترقب في الشارع السوداني للاتفاق السياسي وسط مخاوف من عودة التوترات.. ترقب في الشارع السوداني للاتفاق السياسي
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط