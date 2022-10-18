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سوق أبوظبي (رويترز)
سوق أبوظبي (رويترز)
أسواق الخليج

صعود معظم أسواق الخليج وسط أداء قوي لـ "تاسي" ومؤشر أبوظبي

ارتفع مؤشر السوق السعودية 2.1% مع صعود سهم الراجحي 3.1%، وسهم رتال 1.3%

دبي - العربية.نت
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تفوق أداء سوق الأسهم في أبوظبي على باقي الأسواق بمنطقة الخليج، اليوم الثلاثاء، مدعوما بارتفاع أسهم الشركة العالمية القابضة في وقت واصل مؤشر البورصة المصرية مكاسبه للجلسة الثالثة.

قفز مؤشر أبوظبي 3% مسجلا أكبر مكاسبه خلال التعاملات اليومية منذ مايو 2021، مدعوما بقفزة بـ 8.3% في أسهم الشركة العالمية القابضة.

ودعت الشركة، التي أغلق سهمها على ارتفاع قياسي، إلى اجتماع للمساهمين في التاسع من نوفمبر، للحصول على موافقتهم على دخول إنفنيتي ويف القابضة كمساهم استراتيجي في الشركة. وستستحوذ الشركة العالمية القابضة على أسهم إنفنيتي في ألفا ظبي القابضة ومجموعة ملتيبلاي وشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية، مقابل إصدار أسهم زيادة رأس مالها لصالح إنفنيتي.

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وتسعى الشركة العالمية القابضة، صاحبة القيمة الأعلى من بين الشركات المدرجة في أبوظبي، للحصول على موافقة المساهمين على زيادة رأس مالها إلى 2.19 مليار درهم (596.26 مليون دولار) من 1.82 مليار درهم.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 2.1%، مع صعود سهم مصرف الراجحي 3.1%، وارتفاع سهم رتال للتطوير العمراني 1.3%.

وارتفع المؤشر القطري 0.7% مدفوعا بمكاسب بواقع 1.8% لبنك قطر الوطني أكبر بنوك الخليج.

وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر البورصة المصرية 0.2% مواصلا مكاسبه للجلسة الثالثة.

وأعلن وزير المالية المصري محمد معيط يوم الأحد الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء على مكونات البرنامج الخاص بالبلاد، مضيفا أن إعلانا في هذا الصدد سيصدر "قريبا جدا".

وتراجع مؤشر بورصة البحرين 0.1%، كما تراجع المؤشر العماني 0.5%، بحسب "رويترز".

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