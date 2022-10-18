قفزة لسهم IHC تقود سوق أبوظبي للارتفاع بأكثر من 3%

قفز سهم الشركة العالمية القابضة IHC في مستهل تعاملات سوق أبوظبي المالي، اليوم الثلاثاء، بنسبة 7.24% عند سعر 385 درهم. وتصدر سهم IHC ارتفاعات وقيم التداولات بنحو 97.35 مليون درهم.

وقاد سهم العالمية القابضة سوق أبوظبي للارتفاع بنسبة 3.018% عند مستوى 9998.07 نقطة، بقيمة تداولات نحو 305.25 مليون درهم، عبر التداول على نحو 49.65 مليون سهم.

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وجاء ارتفاع سهم العالمية القابضة عقب إعلانها عن دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العمومية يوم الأربعاء 9 نوفمبر 2022، للنظر في دخول شركة أنفنيتي ويف القابضة "أنفنيتي" مساهماً استراتيجياً في الشركة بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وتنظر الجمعية أيضاً في الموافقة على استحواذ العالمية القابضة على الأسهم المملوكة لإنفنيتي في رأس مال كلاً من شركة ألفا ظبي القابضة وشركة مجموعة ملتيبلاي وشركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية مقابل إصدار أسهم زيادة رأسمال العالمية القابضة لصالح إنفنيتي.

ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية زيادة رأس مال العالمية القابضة من نحو 1.82 مليار درهم إلى نحو 2.19 مليار درهم عبر إصدار نحو 372.1 مليون سهم تخصص لشركة إنفنيتي كمقابل للاستحواذ على الأسهم المستهدفة.