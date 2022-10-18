مؤشر الأسهم الأوروبية يوسع سلسلة مكاسبه لليوم الرابع على التوالي

ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، اليوم الثلاثاء، للجلسة الرابعة على التوالي، ليواصل سلسلة مكاسبه مدفوعا بتراجع بريطانيا عن خطتها المالية، مع ترقب المستثمرين لبيانات أرباح الشركات لتقييم الآفاق الاقتصادية.

وأغلق المؤشر مرتفعا 0.34% بعدما حقق أفضل أداء له منذ ما يقرب من أسبوعين أمس الاثنين بعد أن ألغى وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت معظم التخفيضات الضريبية غير الممولة التي طرحتها رئيسة الوزراء ليز تراس بقيمة 45 مليار جنيه إسترليني والتي أدت إلى هزة في السوق البريطانية وأجبرت بنك إنجلترا على التدخل لشراء سندات.

مادة اعلانية

وارتفع قطاع البناء والمواد وكذلك قطاع شركات صناعة السيارات 1.9% و1.7% على التوالي، وكانا في مقدمة القطاعات الرابحة، وفق رويترز.

وارتفعت أسهم شركات تصنيع الرقائق، ومن بينها إيه.إس.إم.إل ونورديك، بما يتراوح بين 0.8% و5.9% وسط انتعاش شهية المستثمرين على المخاطرة.

وزاد سهم مجموعة بوبليسيس الفرنسية 2.3% بعد أن رفعت ثالث أكبر مجموعة إعلانية في العالم توقعاتها للعام بأكمله للمرة الثانية هذا العام.

وقفز سهم أفانزا 12% بعد أن سجلت المجموعة المالية السويدية أرباحا تشغيلية وعائدات قوية في الربع الثالث.