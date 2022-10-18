هدوء حذر بسوق الصرف المصرية.. والدولار يستقر فوق 19 جنيهاً

فيما تسيطر حالة من الهدوء الحذر والترقب على سوق الصرف في مصر، شهد سعر صرف الدولار استقراراً ملحوظاً أمام الجنيه المصري خلال التعاملات الأخيرة.

يأتي ذلك في وقت تتوالى التصريحات حول نجاح المفاوضات التي تجريها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول على تمويل جديد لم تحدد قيمته حتى الآن.

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وتداولت البنوك المصرية الدولار، ما بين 19.63 جنيه كأعلى سعر للشراء، و 19.68 جنيه كأقل سعر للشراء. فيما تراوحت أسعار البيع بين مستوى 19.73 جنيه كأعلى سعر للبيع، و 19.71 جنيه كأقل سعر للبيع.

وسجل الدولار أقل مستوى للشراء في بنك قناة السويس عند مستوى 19.63 جنيه. فيما كان أعلى مستوى للبيع – بخلاف البنك المركزي المصري - عند مستوى 19.71 جنيه، في البنك العربي الإفريقي والبنك التجاري الدولي-مصر.

وفي أكبر بنكين حكوميين من حيث الأصول والتعاملات، وهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر، سجل سعر صرف الدولار مستوى 19.63 جنيه للشراء و19.69 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل سعر صرف الدولار في البنك التجارى الدولي مصر مستوى 19.65 جنيه للشراء، و19.71 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، استقر سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء عند مستوى 19.63 جنيه للشراء، و 19.70 جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات الرئيسية، ارتفعت العملة الأوروبية بشكل ملحوظ بما يتراوح بين 20 و 22 قرشاً شراء وبيعاً في البنوك المصرية.

وسجل سعر صرف اليورو لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 19.28 جنيه للشراء، و 19.42 جنيه للبيع. وفي البنوك الخاصة، سجلت العملة الأوروبية مستوى 19.30 جنيه للشراء، و 19.44جنيه للبيع لدى البنك التجاري الدولي-مصر. فيما استقر سعر صرف اليورو لدى البنك المركزى المصري عند مستوى 19.14 جنيه للشراء، و 19.21 جنيه للبيع.

كما ارتفعت أسعار صرف الجنيه الإسترليني بما يتراوح بين 22 و 30 قرشاً بالنسبة للشراء والبيع. وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني لدى بنوك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 22.24 جنيه للشراء، و 22.46 جنيه للبيع. فيما ارتفع إلى 22.26 جنيه للشراء، و 22.48 جنيه للبيع، لدى البنك التجاري الدولي-مصر.

واستقر سعر صرف الإسترليني مقابل الجنيه المصري عند مستوى 22.21 جنيه للشراء، و 22.30 جنيه للبيع لدى البنك المركزي المصري.

عربياً، سجل صرف الريال السعودي لدى بنوك الأهلي المصري وبنك مصر مستوى 5.21 جنيه للشراء، و 5.23 جنيه للبيع. واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي عند مستوى 5.34 جنيه للشراء، و 5.36 جنيه للبيع.