وول ستريت ترتفع بعد تقارير متفائلة من غولدمان ساكس وجونسون أند جونسون
مؤشر داو جونز الصناعي يضيف 511.7 نقطة
ارتفعت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت في بداية التعامل اليوم الثلاثاء، بعد أن رفعت الأرباح القوية لغولدمان ساكس وجونسون أند جونسون، الآمال بأن تهدئ التقارير المتفائلة للشركتين مخاوف السوق من احتمال حدوث ركود بسبب ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 511.7 نقطة أو 1.7% في بداية التعامل إلى 30697.52 نقطة.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 68.3 نقطة أو 1.86% عند الفتح إلى 3746.26 نقطة، في حين ارتفع مؤشر ناسداك المجمع 288.2 نقطة أو 2.7% إلى 10963.98 نقطة مع بداية التعامل، وفق رويترز.
وحذر الرئيس التنفيذي لبنك غولدمان ساكس، ديفيد سولومون، من أن الاقتصاد الأميركي قد يتجه نحو انكماش قد يجعل قرارات الاستثمار والأعمال أكثر صعوبة.
وقال سولومون خلال مقابلة مباشرة على قناة سي إن بي سي: "أعتقد أن الوقت قد حان لتوخي الحذر، وأعتقد أنه إذا كنت تدير نشاطاً تجارياً قائماً على المخاطر، فقد حان الوقت للتفكير بحذر في احتياطاتك المالية، ورغبتك في المخاطرة".
وأضاف: "أعتقد أنه عليك أن تتوقع المزيد من التقلبات في الأفق الآن. هذا لا يعني بالتأكيد أن لدينا سيناريو اقتصادي صعب حقاً. ولكن في ما يتعلق بالنتائج، هناك فرصة جيدة لحدوث ركود في الولايات المتحدة".
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