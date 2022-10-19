أسواق الخليج الرئيسية تهبط وسط تقلبات في أسعار النفط

اختتمت أسواق الأسهم الرئيسية في منطقة الخليج، تداولات اليوم الأربعاء على تراجع، وسط تقلبات في أسعار النفط ومخاوف بشأن النمو الاقتصادي العالمي.

ففي دبي، أنهى المؤشر الرئيسي مكاسب استمرت أربع جلسات ليغلق على انخفاض 0.6% متأثرا بتراجع سهم بنك الإمارات دبي الوطني 1.9%، كما أغلق سهم هيئة كهرباء ومياه دبي على انخفاض 2%.

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وقال الرئيس التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بي.دي سويس، دانيال تقي الدين، إن التداولات في بورصة دبي جاءت متقلبة في ظل استمرار تأثير المخاوف من حدوث ركود عالمي على توقعات المتداولين، وفق رويترز.

وأضاف: "قد تشهد السوق بعض تصحيحات الأسعار إذا تحرك التجار لتأمين مكاسبهم".

وفي أبوظبي، تراجع المؤشر الرئيسي 0.2% بعد هبوط سهم إي آند (اتصالات سابقا) 0.6%.

وانخفض المؤشر الرئيسي في السعودية 0.1% متأثرا بتراجع سهم مصرف الإنماء 2.2%.

وسجلت أسعار النفط، وهي محفز رئيسي للأسواق المالية في الخليج، ارتفاعا مع تغلب العوامل التي تضغط باتجاه الصعود مثل انخفاض مخزونات الخام الأميركية ونقص المعروض في السوق بشكل عام على تلك التي تدفع في الاتجاه المقابل كالغموض بشأن نمو الطلب من الصين وانخفاض أسعار الغاز والسحب من الاحتياطيات الأميركية.

وفي الجلسة السابقة، انخفض خام برنت 1.7% وغرب تكساس الوسيط 3.1%، إلى أدنى مستوياتهما في أسبوعين بعد تقارير عن اعتزام الرئيس الأميركي جو بايدن سحب المزيد من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي.

وفي قطر، تراجع المؤشر الرئيسي 0.6% متأثرا بانخفاض سهم صناعات قطر للبتروكيماويات 1.8%.

وأرجع المحلل تقي الدين هبوط السوق القطرية إلى انخفاض أسعار الغاز الطبيعي، وأشار إلى أنها قد تسجل المزيد من الخسائر.

وفي خارج منطقة الخليج، أغلق المؤشر الرئيسي في مصر على انخفاض 0.1%.

وفي البحرين، ارتفع المؤشر الرئيسي 0.1% إلى 1867 نقطة، فيما هبط المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط 0.2% إلى 4479 نقطة.

وصعد المؤشر الرئيسي في الكويت بنسبة 0.8% إلى 7994 نقطة.