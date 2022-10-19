الأسهم الأميركية تغلق على ارتفاع بدعم نتائج "غولدمان" و"لوكهيد"

أغلقت الأسهم الأميركية على ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء، حيث خففت النتائج الفصلية القوية من غولدمان ساكس ولوكهيد مارتن من أثر المخاوف من ضعف موسم الأرباح.

وارتفع سهم مجموعة غولدمان ساكس بعد إعلانه عن انخفاض أقل من المتوقع في الأرباح الفصلية، حيث خففت زيادة صافي الدخل من الفائدة من الأضرار الناجمة عن التباطؤ في الخدمات المصرفية الاستثمارية.

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وقفز سهم لوكهيد مارتن بعد أن سجلت الشركة المصنعة للأسلحة إيرادات ربع سنوية أقوى من المتوقع.

ويتوقع المحللون الآن نمو الأرباح الفصلية للشركات المدرجة على المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.8% فقط عن العام الماضي، مقارنة مع زيادة 11.1% كانت متوقعة في بداية يوليو، وفقا لبيانات رفينيتيف.

وبحسب بيانات أولية، ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 43.85 نقطة أو 1.19% ليغلق عند 3721.80 نقطة، بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 98.89 نقطة أو 0.93% إلى 10774.69 نقطة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 358.44 نقطة أو 1.19% إلى 30544.26 نقطة.