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الأسهم الأوروبية (أرشيفية - فرانس برس)
الأسهم الأوروبية (أرشيفية - فرانس برس)
الأسهم الأوروبية

الأسهم الأوروبية ترتفع بدفعة من نتائج شركة إيه.إس.إم.إل لأشباه الموصلات

مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يواصل مكاسبه لليوم الخامس

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء إذ منحت نتائج مالية قوية لشركة إيه.إس.إم.إل لأشباه الموصلات دفعة لقطاع شركات التكنولوجيا وعززت الآمال بأن يكون موسم إعلان النتائج المالية مبشرا.

لكن الارتفاع جاء محدودا بسبب المخاوف التي ما زالت مستمرة من التضخم الآخذ في الارتفاع وتحركات رفع أسعار الفائدة.

وزاد سهم إيه.إس.إم.إل بنسبة 5.5% بعد أن أعلنت تحقيق مبيعات وأرباح أقوى من المتوقع في الربع الثالث وأشارت إلى أنها لا تتوقع تأثير كبيرا على أعمالها من عقوبات أميركية مفروضة على الصين، وفق رويترز.

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وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% مواصلا مكاسبه لليوم الخامس مدفوعا بنتائج أعمال قوية من شركات أميركية بالإضافة إلى تراجع بريطانيا عن خطة اقتصادية كانت قد تسببت في ضربة لسوق السندات.

ورفعت نستله توقعاتها لمبيعات العام بأكمله لكن رئيسها التنفيذي أشار إلى مخاوف بشأن "البيئة الاقتصادية المليئة بالتحديات" وتأثيرها على القوة الشرائية للمستهلكين، وتراجعت أسهم الشركة 0.3%.

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