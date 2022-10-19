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الأسهم اليابانية ترتفع بدعم بيانات أرباح قوية لشركات أميركية

مؤشر نيكاي يصعد لـ 27257.38 نقطة

طوكيو - رويترز
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أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم الأربعاء مقتفية أثر مكاسب حققتها وول ستريت بعد إعلان شركات أميركية تحقيق نتائج مالية قوية.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.37% وبقي في منطقة أعلى بقدر كبير عن مستوى معنوي أساسي عند 27 ألف نقطة على مدار اليوم، دون أي مؤشرات على التعاملات المتقلبة التي شهدها في الجلسة السابقة.

وأغلق المؤشر عند 27257.38 نقطة. وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.19%.

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وبالنسبة لأسهم الشركات المدرجة على نيكاي وعددها 225 سهما، فقد ارتفع 143 وتراجع 77 واستقر 5.

وكانت مجموعة سوفت بنك الأقوى أداء على نيكاي إذ ارتفعت 3.72%.

وزادت أسهم شركات قطاع المرافق 2.15% متصدرة صعود القطاعات.

وكان سهم كريديت سايسون أكبر الخاسرين متراجعا 7.07% بعد إعلان صندوق تخفيض حصته في الشركة التي تقدم خدمات التمويل.

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