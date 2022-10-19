بنك الإمارات دبي الوطني يصدر سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار

أصدر بنك الإمارات دبي الوطني سندات أجل خمس سنوات بقيمة 500 مليون دولار عند 155 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية في أول عملية إصدار له هذا العام.

وتلقى الإصدار طلبات بأكثر من مليار دولار.

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وفي سياق متصل؛ تلقت مبادلة في أبوظبي طلبات تتجاوز 4.2 مليار دولار لسندات فورموزا الدولارية لأجل 10 سنوات ونصف.

وقد اكتفت مبادلة بمليار دولار منها، وتم تسعيرها عند 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لعشر سنوات.