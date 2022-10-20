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سعر الذهب

أسعار الذهب عند أدنى مستوى في 3 أسابيع مع صعود الدولار وعائد السندات

في ظل المخاوف من مواصلة الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة

دبي - العربية.نت
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حومت أسعار الذهب عند أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، اليوم الخميس، بفعل ضغوط صعود الدولار والعائد على سندات الخزانة، في ظل مخاوف من مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة بمقدار كبير.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1627.04 دولار للأونصة.

وبلغت الأسعار أدنى مستوياتها منذ 28 سبتمبر في وقت سابق من الجلسة عند 1624.98 دولار للأونصة.

وتراجعت العقود الآجلة للذهب 0.1% إلى 1632.6 دولار للأونصة، بحسب "رويترز".

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واستقر مؤشر الدولار بعد صعوده 0.8%، أمس الأربعاء، في حين بلغ العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 أعوام أعلى مستوى منذ منتصف 2008.

وكشفت أحدث بيانات، أن التضخم يواصل صعوده متجاوزا بكثير هدف البنك المركزي عند نحو 2%.

ولم يكن لهذه الأنباء تأثير يذكر في تغيير توقعات برفع رابع للفائدة الأميركية بمقدار 75 نقطة أساس في الشهر المقبل.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 18.36 دولار للأونصة.

وتراجع البلاتين 0.6% إلى 878.52 دولار للأونصة، فيما نزل البلاديوم 0.6% إلى 1988.78 دولار للأونصة.

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