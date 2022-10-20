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البورصة المصرية
البورصة المصرية
البورصة المصرية

بورصة مصر تسجل قفزة أسبوعية 4.3% مع اختتام محادثات صندوق النقد

المؤشر الرئيسي يرتفع إلى مستوى 10373.53 نقطة

القاهرة - رويترز
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سجلت البورصة المصرية، اليوم الخميس، زيادة أسبوعية 4.3%، وعاود المؤشر الرئيسي تجاوز مستوى عشرة آلاف نقطة، وذلك بعدما سجل مكاسب في أربع من جلسات الأسبوع الخمس، وسط أنباء عن اختتام محادثات مع صندوق النقد الدولي.

كان وزير المالية المصري محمد معيط، قد أعلن مطلع الأسبوع الانتهاء من الاتفاق مع صندوق النقد على مستوى الخبراء على مكونات البرنامج الخاص بالبلاد، مضيفا أن إعلانا في هذا الصدد سيصدر "قريبا جدا".

بدأت مصر محادثات مع الصندوق بشأن حزمة دعم مالي في مارس/آذار بعد فترة وجيزة من اندلاع الأزمة الأوكرانية التي أدت لتفاقم الأوضاع المالية المضطربة بالفعل ودفعت المستثمرين الأجانب لسحب ما يقارب 20 مليار دولار من سوق سندات الخزانة المصرية خلال أسابيع.

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واختتم المؤشر تعاملات الأسبوع عند 10373.53 نقطة بعدما كان قد نزل في الأسبوع الماضي عن مستوى عشرة آلاف نقطة بتسجيله 9853.74 نقطة.

وسجل المؤشر مكاسب تراوحت بين 0.2% و2% في أربع من جلسات الأسبوع الخمس، وسجل خسارة طفيفة فقط في جلسة أمس الأربعاء بلغت 0.1%.

وأنهى المؤشر تعاملات اليوم على زيادة 1.2%.

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