سوق الأسهم السعودية ترتفع 1.43% بدعم مكاسب النفط

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية، اليوم الخميس، على ارتفاع 1.43% ليصل إلى 11963.68 نقطة، مع انتعاش أسعار النفط.

وارتفعت أسعار النفط الخام، المحفز الرئيسي للأسواق المالية في الخليج، مع تحسن معنويات المستثمرين على خلفية أخبار تفيد بأن الصين تفكر في تقليص مدة الحجر الصحي للزوار الوافدين.

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وواصل خام النفط الأميركي اليوم مكاسبه وارتفع دولارين إلى 87.55 دولار للبرميل، وفق رويترز.

وارتفع سهم أرامكو عملاق النفط السعودي 0.8% وسابك وبترو رابغ 0.3% والتصنيع 1.7%.

وفي قطاع البنوك صعدت أسهم بنك الرياض 1.5% ومصرف الراجحي 2.3% والسعودي الفرنسي 1.5% والبنك الأهلي 2.2%.

وأصدر مجلس هيئة السوق المالية السعودية، قراره المتضمن اعتماد تعديل تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية، ليُعمل بها ابتداءً من تاريخ 8/6/1444هـ الموافق 1/1/2023م.

وتضمنت أبرز التعديلات بيان دور المستشار المالي بالتنسيق مع المصدر في تحديد نسبة من الطرح لتخصص للصناديق العامة، على أن توافق الهيئة على تلك النسبة. وفي حال عدم وجود تغطية كافية من الصناديق العامة للنسبة المخصصة لها، تخفض النسبة المخصصة لها في حدود ما تم تغطيته من قبلها.

وتأتي هذه التعديلات في إطار تطوير نسبة التخصيص للمستثمرين الأفراد، سواء بشكل مباشر، أو بشكل غير مباشر عن طريق تملك الأفراد لوحدات في الصناديق العامة.