وول ستريت تتراجع بعد استقالة ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض اليوم الخميس بعد أن زادت استقالة ليز تراس رئيسة وزراء بريطانيا من حالة الضبابية في الأسواق التي تكافح من أجل الحفاظ على المكاسب من مجموعة من التوقعات الإيجابية لأرباح الشركات الأميركية.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 11.89 نقطة أو 0.04% عند الفتح إلى 30411.92 نقطة.

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كما بدأ المؤشر ستاندر اند بورز 500 التداول على انخفاض 6.11 نقطة أو 0.17% عند 3689.05 نقطة، وفق رويترز.

وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 23.09 نقطة أو 0.22% إلى 10657.41 نقطة.

يُشار إلى أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات إعانة البطالة تراجع في أحدث أسبوع وبشكل غير متوقع، مما يشير إلى أن الفرص بسوق العمل لا تزال كبيرة للغاية حتى رغم هدوء الطلب على العمالة وسط زيادة في أسعار الفائدة.

وقالت وزارة العمل اليوم الخميس إن الطلبات المقدمة لأول مرة للحصول على إعانات البطالة الحكومية تراجعت إلى رقم معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 214 ألفا في الأسبوع المنتهي في 15 أكتوبر/تشرين الأول.

وجرى تعديل البيانات الخاصة بالأسبوع السابق لتظهر عدد طلبات أقل بنحو ألفي طلب عما جرى إعلانه من قبل.