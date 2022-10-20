سوق دبي
"دبي المالي" يضم "لافال سيكيوريتيز بي في" الهولندية إلى قائمة صناع السوق
ارتفاع عدد الشركات الموفرة للخدمة إلى 5 شركات
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أعلن سوق دبي المالي، اليوم الخميس، عن اعتماد شركة "لافال سيكيوريتيز بي في" الهولندية لتقديم خدمة صناعة السوق للشركات المدرجة، ليرتفع بذلك عدد الشركات الموفرة لهذه الخدمة إلى 5 شركات.
وذكر السوق في بيان، أن "لافال سيكيوريتيز بي في" بصفتها صانع سوق، ستسهم بصورة منتظمة في توفير عروض بيع وشراء عادلة، بما يدعم أنشطة المستثمرين في السوق بيعا وشراء.
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وتعتبر شركة "لافال سيكيوريتيز بي في" التي تتخذ من أمستردام مقرا لها، مزوداً لخدمة صناعة السوق ينجز الربط مع سوق دبي المالي عن بعد.
وتم اعتماد "لافال سيكيوريتيز بي في" من قبل السوق بعد استيفاء المتطلبات الرسمية في هذا الشأن.
ويتمثل دور صناع السوق في تضييق الفارق بين الطلبات والعروض في أغلب الأوقات على مدار جلسة التداول، الأمر الذي يعزز السيولة.
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