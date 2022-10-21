سوق أبوظبي
أبوظبي تقتفي أثر الأسواق العالمية ودبي تغلق على استقرار
وسط مخاوف من أن تؤدي الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة إلى ركود اقتصادي
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اختتمت الأسهم في أبوظبي تداولات اليوم الجمعة على تراجع، مقتفية أثر الأسواق العالمية وسط مخاوف من أن تؤدي الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة بهدف كبح التضخم إلى دخول الاقتصادات الكبرى في ركود.
وهبط المؤشر الرئيسي في أبوظبي 0.2%، متأثرا بانخفاض 0.4% في سهم الشركة العالمية القابضة، وتراجع سهم ألفا ظبي القابضة للاستثمارات 1.4%.
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وفي الوقت نفسه قفز سهم شركة الجرافات البحرية الوطنية 1.5% غداة الإعلان عن ارتفاع صافي الأرباح في الربع الثالث 11%، وفق رويترز.
وبحسب بيانات رفينيتيف، أنهت بورصة أبوظبي الأسبوع على ارتفاع 3.5%.
وفي دبي، اختتم المؤشر الرئيسي التداولات على استقرار بعد جلسة متقلبة. وارتفع سهم إعمار العقارية 1.3% بعد حصولها على موافقة الجهات التنظيمية لرفع نسبة تملك الأجانب إلى 100%.
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