أسهم أوروبا تتراجع مع سيطرة مخاوف التضخم وتوقعات الركود
تراجع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 1% بعدما سجل ارتفاعاً في تعاملات متقلبة يوم الخميس
تراجعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، وسط مخاوف من أن تتمسك البنوك المركزية الرئيسية برفع أسعار الفائدة لكبح الأسعار، بينما يقيم المستثمرون تقارير متباينة عن الأرباح لم تفلح كثيرا في تهدئة المخاوف من حدوث تباطؤ اقتصادي.
ووجهت مجموعة من تقارير التضخم والبيانات التي تشير إلى قوة سوق العمل في الولايات المتحدة صفعة للآمال في أن يخفف مجلس الاحتياطي الفيدرالي والبنوك المركزية الرئيسية الأخرى نهجها في التشديد النقدي قريبا.
وزادت المخاوف بعدما أعلنت شركة التواصل الاجتماعي الأميركية "سناب" توقعات قاتمة للربع الرابع ودقت ناقوس الخطر بشأن تضرر الإعلانات من استشراء التضخم، مما أثار توقعات بأن تسجل وول ستريت خسائر مبكرة، وفق رويترز.
وهبط سهم أديداس بـ8%، بعدما خفضت الشركة الألمانية المتخصصة في المنتجات الرياضية توقعاتها للعام بأكمله، وأرجعت هذا إلى ضعف الطلب.
وأبقت شركة تصنيع السيارات الفرنسية رينو توقعاتها للعام ككل دون تغيير وسجلت زيادة في المبيعات الفصلية. ورغم ذلك تراجع سهم الشركة 2.3%، مع قلق الإدارة بشأن إمدادات المواد الخام.
وتراجع المؤشر ستوكس 600 بنسبة 1% بعدما سجل ارتفاعا في تعاملات متقلبة يوم الخميس إثر استقالة ليز تراس من منصب رئيسة الوزراء في بريطانيا.
وسجلت كافة مؤشرات القطاعات خسائر، وجاء على رأسها أسهم التجزئة التي هبطت 3%.
-
دراسة صادمة.. 4.5 مليون بريطاني يخططون للهجرة بسبب غلاء المعيشةثقافة العمل عن بُعد تساعد الكثيرين على ترك بريطانيا إلى أماكن أخرى أقل كلفة اقتصاد
-
قطعة نقدية من عهد الأمويين تظهر في مزاد بلندن.. وهذا سعرهايتوقع أن يتجاوز سعر العملة الأثرية المليون جنيه إسترليني قصص اقتصادية
-
مبيعات التجزئة البريطانية تتراجع أكثر من المتوقع.. انخفضت 1.4% في سبتمبرالمستهلكون في بريطانيا يقلصون نفقاتهم والحكومة تقترض بأكثر من المتوقع اقتصاد