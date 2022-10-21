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سوق أبوظبي

انطلاق الاكتتاب في 22.2% من أسهم شركة "بيانات" بسوق أبوظبي

لجمع 628 مليون درهم

دبي - العربية.نت
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انطلقت اليوم الجمعة فترة التسجيل للاكتتاب في أسهم شركة "بيانات إيه إي" وهي شركة مسجلة في سوق أبوظبي العالمي، حيث تعتزم طرح نحو 22% من أسهمها بسعر 1.1 درهم للسهم.

ومن المتوقع أن تجمع الشركة ما يقارب من 628 مليون درهم عند نهاية الاكتتاب.

على أن يتم إغلاق فترة الاكتتاب في 25 أكتوبر وإدراج الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية بتاريخ 31 أكتوبر .

بدء الاكتتاب في 22.2% من أسهم شركة "بيانات" بسوق أبوظبي 21 أكتوبر أسواق المال سوق أبوظبي بدء الاكتتاب في 22.2% من أسهم شركة "بيانات" بسوق أبوظبي 21 أكتوبر

وستحتفظ شركة G42 بنسبة 77% من أسهم الشركة بعد الاكتتاب.

وأبرمت الشركة اتفاقيات استثمار استراتيجي مع كلٍ من SILVER LAKE والشركة العالمية القابضة IHC لشراء أسهم في الطرح بسعر الاكتتاب.

وسيتيح الطرح والإدراج المُخطط للشركة فرصة أمام المستثمرين للاستثمار في واحدة من الشركات الرائدة ذات معدلات النمو العالية في مجال المعلومات الجيومكانية القائمة على الذكاء الاصطناعي في المنطقة.

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