نيكاي الياباني يغلق دون مستوى 27 ألف نقطة وأسهم الرقائق تحد من الخسائر

اختتم المؤشر نيكاي الياباني تداولات اليوم الجمعة دون مستوى 27 ألف نقطة الرئيسي متأثرا بانخفاضات سجلتها وول ستريت الليلة الماضية وسط مخاوف من أن إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن رفع حاد لأسعار الفائدة قد يتسبب في ركود.

لكن حد من الخسائر المكاسب القوية التي حققتها الأسهم المرتبطة بالرقائق وسط ارتفاع في مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات إلى جانب الأرباح القوية لشركة آي.بي.إم وشركة ديسكو المورد المحلي لمعدات الرقائق.

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وتراجع المؤشر نيكاي 0.43% ليغلق عند 26890.58 نقطة، قرب أدنى مستوى سجله خلال اليوم عند 26869.38. ومن بين 225 سهما على المؤشر، تراجع 186 وارتفع 35، فيما بقيت 4 دون تغيير.

أما المؤشر توبكس الأوسع نطاقا فهبط 0.71% إلى 1881.98 نقطة.

وخلال الأسبوع، خسر نيكاي 0.74%، فيما نزل توبكس 0.85%.

وكان قطاع العقارات الحساس لأسعار الفائدة هو الأسوأ أداء على نيكاي اليوم، إذ انخفض 1.67%، تلاه قطاع المرافق الذي تراجع 1.26%.

وكان قطاع الطاقة هو الوحيد الذي أغلق على صعود، إذ ارتفع 0.03%.

ورغم أن قطاع التكنولوجيا اختتم على انخفاض، فقد ارتفعت أسهم مرتبطة بالرقائق، فقفز سهم طوكيو إلكترون 4.6% مما جعله الأفضل أداء على المؤشر نيكاي.

ويتطلع المستثمرون إلى الأرباح اليابانية الأسبوع المقبل، إذ من المقرر أن تعلن أكثر من 300 شركة عن نتائجها، فضلا عن اجتماع يتعلق بالسياسيات سيعقده بنك اليابان المركزي يوم الجمعة المقبل.