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الدولار واليورو والإسترليني
الدولار واليورو والإسترليني.
عملات أجنبية

الإسترليني يتراجع بعد استقالة تراس.. والين عند أدنى مستوى في 32 عاماً

مع استيعاب المستثمرين لنبأ استقالة رئيسة الوزراء البريطانية

سنغافورة - رويترز 
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تراجع الجنيه الإسترليني، اليوم الجمعة، مع استيعاب المستثمرين لنبأ استقالة رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، بعد ستة أسابيع من توليها منصبها، بينما حوم الين الياباني قرب أدنى مستوى في 32 عاما.

وانخفض الإسترليني 0.21% إلى 1.1215 دولار في المعاملات الآسيوية المبكرة بعد صعود لفترة موجزة إلى 1.1338 دولار في الجلسة السابقة في أعقاب الإعلان عن استقالة تراس.

ونزل اليورو 0.15% إلى 0.97725 دولار بعد أن اقتفى أثر الإسترليني وارتفع مساء إلى 0.98455 دولار.

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في الوقت نفسه سجل الين الياباني في أحدث تداول له 150.2 مقابل الدولار بعد بلوغ أدنى مستوى في 32 عاما عند 150.29 مساء.

وتراجع الين بنحو 1% هذا الأسبوع ويتجه صوب تكبد خسارة للأسبوع العاشر على التوالي.

وصعد مؤشر الدولار مقابل سلة عملات على خلفية زيادة العائد على سندات الخزانة الأميركية، وارتفع المؤشر 0.03% إلى 112.97.

وانخفض الدولار الأسترالي الحساس للمخاطر 0.18% إلى 0.6272 دولار، لكنه يتجه صوب تسجيل أول زيادة أسبوعية بعد خسائر على مدى خمسة أسابيع متتالية.

ونزل الدولار النيوزيلندي 0.22% إلى 0.56625 دولار، لكنه بالمثل يمضي على درب تسجيل أول مكاسب أسبوعية بعد تسعة أسابيع متتالية من الخسائر.

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