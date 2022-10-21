"مرافق" السعودية تصدر النشرة التكميلية لطرحها العام.. وتحدد موعد اكتتاب الأفراد

قدمت شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع "مرافق"، نشرة الإصدار التكميلية لاكتتابها العام الأولي، على نحو 73 مليون سهم من أسهمها تمثل 29% من رأسمال الشركة.

وقد تم تعديل فترة الاكتتاب للأفراد لتبدأ يوم الأربعاء المقبل، حتى نهاية يوم الأحد الموافق 30 أكتوبر.

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وسيتم إعلان التخصيص النهائي للأسهم في الثالث من نوفمبر.

وغطت المؤسسات اكتتاب مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع "مرافق"، بالكامل من أسهمها في سوق الأسهم السعودية الرئيسية، خلال ساعات من بداية انطلاق عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات.

وجرت التغطية وفقا لتسعير السهم بالحد الأقصى البالغ 46 ريالا وبإجمالي 3.3 مليار ريال.

كانت "مرافق" قد حددت النطاق السعري للطرح للشركة بين 41 و46 ريالا للسهم.