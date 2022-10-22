أسهم أوروبا تصعد 1.3% في أسبوع.. ونتائج الشركات تزيد مخاوف حدوث ركود

انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي في جلسة الجمعة مع تنامي المخاوف من أن البنوك المركزية العالمية الرئيسية ستحتفظ بموقفها المتشدد إزاء التضخم مع خروج بيانات أرباح ضعيفة من عدد كبير من الشركات، من بينها أديداس، مما زاد من المخاوف بشأن حدوث ركود.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 منخفضا 0.6%، بعد أن كان أغلق على ارتفاع في جلسة الخميس عقب استقالة ليز تراس من رئاسة وزراء بريطانيا. ومع ذلك، حقق المؤشر مكاسب أسبوعية بنحو 1.3%.

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وانخفض سهم أديداس 9.5% بعد أن خفضت شركة صناعة الملابس والمستلزمات الرياضية الألمانية توقعاتها للعام بأكمله بسبب ضعف الطلب. وتبعتها شركة بوما المنافسة بهبوط قدره 7.3%، وفق رويترز.

وتراجعت أسهم قطاع التجزئة 3.2% لتقود خسائر القطاعات الأخرى. وكانت بيانات قد أظهرت أن المتسوقين البريطانيين قلصوا إنفاقهم بشكل حاد أكثر مما كان متوقعا في سبتمبر/ أيلول.

من المتوقع أن تزيد أرباح الشركات المدرجة على المؤشر ستوكس 600 في الربع الثالث بنسبة 28.4% على العام السابق، وفقا لأحدث تقديرات رفينيتيف.