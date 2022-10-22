اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
وول ستريت
وول ستريت
وول ستريت

وول ستريت ترتفع مع تزايد الآمال حول تحركات أقل تشدداً من الفيدرالي

تقرير يفيد بإمكانية قيام الفيدرالي برفع الفائدة بوتيرة أقل في ديسمبر

نيويورك - رويترز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قفزت الأسهم الأميركية في نهاية أسبوع التداول بجلسة الجمعة بعد أن أفاد تقرير بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيناقش على الأرجح رفع سعر الفائدة بنسبة أقل في ديسمبر/ كانون الأول، مما أثار الآمال في أن البنك المركزي الأميركي قد يكون على وشك انتهاج سياسة نقدية أقل تشددا.

ووفقا لتقرير من وول ستريت جورنال، بدأ بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي في التعبير عن رغبتهم في إبطاء وتيرة الزيادات قريبا مع وجود مؤشرات على خطط للموافقة على زيادة أقل مما كان متوقعا في ديسمبر/ كانون الأول.

ويتوقع محللون على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي الأميركي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال اجتماعه في نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.

وول ستريت تغلق على انخفاض بسبب مخاوف رفع الفائدة أسواق المال وول ستريت وول ستريت تغلق على انخفاض بسبب مخاوف رفع الفائدة

وتعرضت الأسهم لضغوط هذا العام منذ أن عمل البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بهدف كبح جماح التضخم، مما زاد من المخاوف بشأن سقوط الاقتصاد في براثن الركود.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 748.97 نقطة، أي 2.47%، إلى 31082.56 نقطة، كما ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 86.97 نقطة، أي 2.37%، إلى 3752.75 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 244.87 نقطة، أي 2.31%، إلى 10859.72 نقطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
مأساة سكان مخيمات إدلب تتجدد مع الشتاء مأساة سكان مخيمات إدلب تتجدد مع الشتاء
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط