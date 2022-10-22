وول ستريت ترتفع مع تزايد الآمال حول تحركات أقل تشدداً من الفيدرالي
تقرير يفيد بإمكانية قيام الفيدرالي برفع الفائدة بوتيرة أقل في ديسمبر
قفزت الأسهم الأميركية في نهاية أسبوع التداول بجلسة الجمعة بعد أن أفاد تقرير بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيناقش على الأرجح رفع سعر الفائدة بنسبة أقل في ديسمبر/ كانون الأول، مما أثار الآمال في أن البنك المركزي الأميركي قد يكون على وشك انتهاج سياسة نقدية أقل تشددا.
ووفقا لتقرير من وول ستريت جورنال، بدأ بعض مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي في التعبير عن رغبتهم في إبطاء وتيرة الزيادات قريبا مع وجود مؤشرات على خطط للموافقة على زيادة أقل مما كان متوقعا في ديسمبر/ كانون الأول.
ويتوقع محللون على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي الأميركي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال اجتماعه في نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.
وتعرضت الأسهم لضغوط هذا العام منذ أن عمل البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة بهدف كبح جماح التضخم، مما زاد من المخاوف بشأن سقوط الاقتصاد في براثن الركود.
وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 748.97 نقطة، أي 2.47%، إلى 31082.56 نقطة، كما ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 86.97 نقطة، أي 2.37%، إلى 3752.75 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 244.87 نقطة، أي 2.31%، إلى 10859.72 نقطة.
-
تضامن دولي واسع لسياسات أوبك+ الهادفة لتوازن الأسواق النفطيةأوبك+ أقرت خفض الإنتاج بواقع مليوني برميل يومياً اعتباراً من نوفمبر المقبل طاقة
-
أبوظبي تقتفي أثر الأسواق العالمية ودبي تغلق على استقراروسط مخاوف من أن تؤدي الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة إلى ركود اقتصادي أسواق المال
-
وول ستريت تهبط وسط موجة بيع لأسهم وسائل التواصل الاجتماعيبالتزامن مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية أسواق المال