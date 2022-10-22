"تسلا" ترجح إعادة شراء أسهم بـ10 مليارات دولار العام المقبل

قال الملياردير الأميركي العملاق، والرئيس التنفيذي لشركة السيارات الكهربائية المعروفة "تسلا" إن الشركة قد تشتري ما يصل إلى 10 مليارات دولار من الأسهم العام المقبل.

وألمح ماسك إلى أن "تسلا" يمكن أن تعيد شراء ما يصل إلى 10 مليارات دولار من أسهمها العام المقبل، وذلك بعد أن ثارت دعوات لذلك بسبب انخفاض في أسهم الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية هذا العام، بحسب ما نقل تقرير نشره موقع "بزنس إنسايدر" الأميركي، واطلعت عليه "العربية.نت".

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وكشف الرئيس التنفيذي لشركة "تسلا" عن هذه الأفكار يوم الأربعاء في مؤتمر عبر الهاتف بعد تقريرها المالي للربع الثالث، حيث أخفق في تحقيق أهداف الإيرادات ولكنه تفوق على الأرباح.

وقال ماسك إن مجلس إدارة "تسلا" ناقش فكرة إعادة شراء الأسهم على نطاق واسع، ويعتقد عموماً أن ذلك "منطقي".

وأوضح: "لكننا نريد العمل من خلال العملية الصحيحة للقيام بإعادة الشراء، ولكن من الممكن بالتأكيد بالنسبة لنا أن نقوم بإعادة الشراء في حدود 5 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار".

وأضاف: "حتى في سيناريو الهبوط العام المقبل، حتى لو كان العام المقبل عاماً صعباً للغاية، فلا يزال لدينا القدرة على القيام بإعادة شراء بقيمة 5 مليارات دولار إلى 10 مليارات دولار".

وتابع: "من الواضح أن هذا في انتظار مراجعة مجلس الإدارة والموافقة عليه، لذلك من المحتمل أن نقوم ببعض إعادة الشراء ذات المغزى".

وحث بعض المستثمرين شركة "تسلا" على إعادة شراء الأسهم بعد سلسلة من تجزئة الأسهم وهبوط بنحو 36% في سعر السهم هذا العام حتى الآن.

ودعا ليو كو جوان الذي يدعي أنه ثالث أكبر مساهم فردي في صانع السيارات الكهربائية إلى التحرك في وقت سابق، قائلاً إن إعادة الشراء أو مضاعفة الأرباح فقط يمكن أن يكسر تراجع السهم.

وأعلنت شركة "تسلا" عن إيرادات بلغت 21.45 مليار دولار في الربع الثالث، أي أقل من توقعات المحللين البالغة 21.96 مليار دولار، لكن أرباحها المعدلة جاءت عند 1.05 دولار للسهم، مقابل 99 سنتاً متوقعاً.

وبلغت القيمة السوقية للشركة حوالي 690 مليار دولار عند إغلاق السوق يوم الأربعاء الماضي.