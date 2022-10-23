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سوق الأسهم السعودية
سوق السعودية

سوق الأسهم السعودية ترتفع بفضل مكاسب أسعار النفط ونتائج مالية قوية للشركات

مؤشر "تاسي" يرتفع 0.4%

دبي - العربية.نت
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أغلقت سوق الأسهم السعودية على ارتفاع اليوم الأحد، استجابة لارتفاع أسعار النفط وصدور تقارير مالية قوية من الشركات بينما تراجع المؤشر القطري في ظل تراجع في أسعار الغاز الطبيعي.

وسجلت أسعار النفط يوم الجمعة، ارتفاعا عند التسوية بدفعة من الآمال إزاء زيادة الطلب من الصين ومن تراجع الدولار، وهو ما طغى على المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي وعمليات رفع أسعار الفائدة وتبعاتها على استهلاك الوقود.

وصعد مؤشر سوق الأسهم السعودية 0.4% مدفوعا بزيادة 1.3% في سهم شركة النفط العملاقة أرامكو و1.8% في بنك الرياض الذي أعلن تحقيق زيادة كبيرة في الأرباح الفصلية.

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كما زاد سهم الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري" 2.9%، وبعد ساعات التداول، أعلنت الشركة عن تحقيق صافي ربح فصلي بلغ 269.9 مليون ريال (71.82 مليون دولار) ارتفاعا من 18 مليون ريال قبل عام.

وقال البنك الأهلي السعودي، أكبر بنوك المملكة، اليوم الأحد، إن صافي أرباحه في الربع الثالث ارتفع 18.7% على أساس سنوي بسبب زيادة دخل العمليات وانخفاض المصاريف، التي تشمل مخصصات انخفاض القيمة.

وزاد صافي ربح البنك الأهلي السعودي 0.3% في الربع الثالث إلى 4.7 مليار ريال (1.26 مليار دولار) ارتفاعا من 398 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، وجاء صافي الربح في الربع الثالث أقل من توقعات إي.إف.جي هيرميس التي قدرت أنه سيرتفع إلى 5.25 مليار ريال.

وأطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اليوم الأحد مبادرة لسلاسل الإمداد العالمية من المملكة وإليها، مستهدفا جذب 40 مليار ريال سعودي (10.64 مليار دولار).

وتراجع المؤشر القطري 0.5% بضغط من هبوط بواقع 1.1% في صناعات قطر.

وقال دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في بي.دي سويس، إن السوق القطرية قد تشهد المزيد من عمليات تصحيح الأسعار مع تراجع أسعار الغاز الطبيعي بشكل حاد في الأسبوع الماضي.

وتابع قائلا "الغاز قد يواصل خسائره مع زيادة سرعة الإنتاج عن المتوقع ومع تسبب الأجواء الدافئة في الحد من الطلب بما سيضع مزيدا من الضغوط على سوق الأسهم".

وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر السوق المصرية 0.2%.

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