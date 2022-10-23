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مجموعة سيرا القابضة
مجموعة سيرا القابضة
سوق السعودية

"سيرا" تُساهم في تأسيس "صندوق الإنماء ريت الفندقي" بـ3 أصول عقارية

لدعم استراتيجية المجموعة في تحويل الأصول العقارية إلى استثمار قابل للتداول

دبي - العربية.نت
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أعلنت مجموعة سيرا القابضة، عن مساهمتها بعدد 3 أصول عقارية في تأسيس صندوق استثماري عقاري بإدارة شركة الإنماء للاستثمار "صندوق الإنماء ريت الفندقي".

وأضافت سيرا القابضة في بيان على "تداول السعودية" اليوم الأحد، أن سداد قيمة الأصول العقارية بمقابل نقدي يعادل 40% من قيمة الأصول العقارية ومقابل عيني يعادل 60% من قيمة الأصول العقارية من خلال إصدار وحدات للمجموعة بما يتوافق مع أنظمة ولوائح الهيئة.

وأوضحت أن الأصول العقارية التي ساهمت فيها المجموعة محل استثمار الصندوق، هي فندق كلاريون مطار جدة، وفندق كومفورت سويت طريق الملك - جدة، وفندق كومفورت إن سويت العليا - الرياض.

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وأشارت إلى صدور موافقة هيئة السوق المالية في 28 سبتمبر 2022 على طلب "شركة الإنماء للاستثمار" طرح وتسجيل وحدات "صندوق الإنماء ريت الفندقي" في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.

وتابعت: "أن هذه الخطوة تأتي دعماً لاستراتيجية المجموعة في تحويل الأصول العقارية إلى استثمار قابل للتداول وعكس القيمة العادلة لهذه الأصول".

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