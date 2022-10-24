أسهم أوروبا تقفز بدعم آمال تباطؤ رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة

قفزت الأسهم الأوروبية، اليوم الاثنين، مدعومة بالآمال في إبطاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة، بينما يستعد المستثمرون لأسبوع حافل يتضمن قرارا مهما بشأن أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.3% بحلول الساعة 07:08 بتوقيت غرينتش، وتصدرت أسهم قطاعات السفر والترفيه والبيع بالتجزئة والمصرفية المكاسب.

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وانتعشت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت يوم الجمعة بعد أن أفاد تقرير بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي من المرجح أن يناقش رفع أسعار الفائدة بنسبة أقل في ديسمبر/كانون الأول، وفق رويترز.

ومع ذلك، سجل مؤشر فايننشال تايمز 100 الرئيسي في المملكة المتحدة، أداء ضعيفا مع ارتفاع الجنيه الإسترليني بعد أنباء عن انسحاب بوريس جونسون من المنافسة على منصب رئيس الوزراء، مما يمهد الطريق على الأرجح أمام ريشي سوناك.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الأسهم الإيطالية 1.4% بعد أن أدت جورجيا ميلوني اليمين لتصبح أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في إيطاليا يوم السبت.

ومن بين أسهم الشركات، صعد سهم فيليبس 1% بعد أن قالت شركة المعدات الطبية الهولندية إنها تتوقع إلغاء نحو أربعة آلاف وظيفة في إطار محاولة لتبسيط المنظومة.

وهبطت أسهم شركة الاستثمار في التكنولوجيا الهولندية بروسوس 10% تقريبا، مقتفية أثر الأداء الضعيف لعمالقة التكنولوجيا في هونج كونج، بعد أن زاد فريق القيادة الذي كشف الرئيس الصيني شي جين بينغ النقاب عنه المخاوف من التضحية بالنمو الاقتصادي من أجل السياسات التي تحركها الأيديولوجية.