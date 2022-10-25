أسهم أوروبا ترتفع بدعم أرباح مبشرة للشركات
مؤشر ستوكس 600 الأوروبي يصعد 0.5%
حققت الأسهم الأوروبية مكاسب اليوم الثلاثاء بعد سلسلة من التقارير حول أرباح أفضل من المتوقع ساعدت على تهدئة المخاوف من الزيادات السريعة لأسعار الفائدة وتباطؤ اقتصاد منطقة اليورو.
وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5% بحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش، مع تعويض قطاعي الإعلام والتكنولوجيا الخسائر في أسهم شركات الكيماويات.
وارتفعت أسهم ساب 3.9% بعد أن أعلنت عملاق برمجيات الشركات الألمانية عن نمو عائداتها بأسرع من المتوقع للربع الثالث، بينما صعدت أسهم لوجيتيك إنترناشونال 4.8% بعد أن أعادت الشركة مصنعة أجهزة الكمبيوتر تأكيد توقعاتها للعام بأكمله، وفق رويترز.
وصعد سهم يو.بي.إس 3.5% بعد أن تجاوزت الأرباح الفصلية للبنك السويسري توقعات السوق مدعومة بزيادة التدفقات المالية الجديدة.
ومن بين الشركات التي سجلت خسائر كوفيسترو الألمانية للكيماويات التي هبطت أسهمها 1.9% بعد أن خفضت توقعات أرباحها لعام 2022 للمرة الثالثة هذا العام، ملقية باللوم على ارتفاع أسعار الغاز والمواد الخام وسط أزمة الطاقة الأوروبية المتفاقمة.
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