تحديد سعر الطرح النهائي لـ اكتتاب "مرافق" السعودية عند 46 ريال للسهم

أعلنت شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة الرياض المالية بصفتهما مستشارين ماليين، ومديري سجل الاكتتاب ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي عن إتمام عملية بناء سجل الأوامر لشريحة الفئات المشاركة في أسهم شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع بنجاح.

وأوضحت الشركتان في بيان على تداول السعودية اليوم الثلاثاء، أنه تم تحديد سعر الطرح النهائي بـ46 ريال للسهم الواحد، وبنسبة تغطية بلغت 59 مرة من إجمالي الأسهم المطروحة.

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وأضافت أنه مع اكتمال عملية بناء سجل الأوامر بنجاح، ستنطلق مرحلة اكتتاب المكتتبين الأفراد يوم الأربعاء الموافق 26 أكتوبر 2022م والتي ستستمر لغاية يوم الأحد الموافق 30 أكتوبر 2022م حتى الساعة 5 مساءً، حيث تم تخصيص 21.92 مليون سهم عادي تمثل نسبة 30% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام للمكتتبين من الأفراد كحد أقصى.

كانت شركتا إتش إس بي سي العربية السعودية والرياض المالية بصفتهما مستشارين ماليين، ومديري سجل الاكتتاب ومتعهدي التغطية في الطرح العام الأولي لشركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع "مرافق"، أعلنتا عن تحديد النطاق السعري للطرح وبدء فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات.

وتم تحديد النطاق السعري بين 41 -46 ريالا للسهم الواحد.

وأضافت الشركتان أن عملية الطرح تتمثل في نحو 73 مليون سهم عادي، وهو ما يمثل 29.24%، من رأس المال المصدَر للشركة، وذلك عن طريق بيع الأسهم الحالية من قبل المساهمين الكبار، والذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة، وهم الهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق الاستثمارات العامة و الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" وشركة أرامكو السعودية للطاقة "سابكو" وهم "المساهمون البائعون".